秘境成險境！仁愛停車場綠美化卻成攀爬網（戴上容攝）

蘆洲里長吳松標10月在仁愛停車場頂樓種植攀牆植物，打造地方秘境美景，近期卻有許多人沿著植物攀網，爬到屋頂「秘境」拍照打卡、賞夜景，畫面險象環生，令人捏把冷汗；蘆洲警分局表示，該處目前已架設巡邏箱、警告標語，員警將不定期到場巡簽，維護公物與環境。

蘆洲仁愛多功能停車場可容納500多輛汽、機車，原先頂樓設置佈滿鵝卵石的休憩平台，常招來不肖人士將石子從高空扔擲引發民怨，水湳里長吳松標10月初將停車場美化成可食地景和魚菜共生場域，未料又引來民眾攀爬。

吳松標表示，近日屢次發生有民眾呼朋引伴沿著植物攀網，爬上頂樓看夜景拍照打卡，民眾還破壞觀景台設施、狂踹一旁鐵箱使其變形，此外還自備網子將魚菜共生的小魚撈走，身為管理者的他大呼「好無奈！」，他希望能在附近裝設「大聲公」嚇阻不守法民眾。

蘆洲區公所目前已在該地貼上標語，而蘆洲警分局也表示，該處目前已架設巡邏箱，員警將不定期到場巡簽，另呼籲民眾如有毀損公物、竊取魚隻事實，可依刑法妨害公務罪、竊盜罪送辦。

(中時 )