大林消防分隊與轄內工廠配合，強化廠內外籍員工防災意識，宣導用火用電及一氧化碳注意事項。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

冬季來臨，天氣逐漸轉冷，用電、用火現象明顯增多，有鑑於近期工廠災害事故頻傳，為加強廠方及其員工用火用電的正確觀念，桃園市大林消防分隊與轄內工廠配合，強化廠內外籍員工防災意識，宣導用火用電及一氧化碳注意事項，藉以降低災害風險。

大林分隊轄內有龜山工業區，除台灣人外，外籍移工也是大宗，為因應國情及生活方式的不同，特別與轄內工廠接洽，針對廠內外籍人員進行防災宣導及相關訓練，並協助檢視外籍員工住宿環境、熱水器設置以及平時用電情形，將每個可能引起災害的因素一一提醒，同時瞭解各廠區危險物品存儲狀況，以保障廠內員工及周圍居民生活安全無虞以及救災安全。

消防員也趁機教導如何正確使用消防滅火設備，若災害不幸發生，除了正確的通報119外，也可以利用自身所學進行初期滅火，降低災害損失，掌握搶救的黃金時間，也不忘提醒民眾，若火勢持續擴大，應立即避難，避免人員因執著滅火而身陷危險。

第一消防大隊長賴志忠表示，每年12月至翌年2月為發生一氧化碳中毒的高峰期，提醒民眾熱水器除應請合格技術士安裝適當外，使用上也應保持通風，才能有效防範一氧化碳中毒。

賴志忠說，消防局已編列預算，於明年元旦開始受理低、中低收入戶「燃氣熱水器遷移或更換補助」申請，凡有不當安裝致一氧化碳中毒疑慮情形，且符合申請補助資格者，每戶最高補助3000至1萬2000元，申請至名額額滿截止。至於一般戶，則於3月1日開始受理申請，名額將視低、中低收入戶申請狀況調整，歡迎符合補助資格的桃園市民洽詢當地消防分隊。

(中時 )