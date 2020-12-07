台大學霸創作歌手紀儀羚，去年底甫出道就備受矚目，不過看似音樂之路順遂的她其實為了首張專輯《記憶零》苦等十年，原定今年初要辦個人首場演唱會的她，卻在開辦前夕不巧又受到新冠疫情影響，當時忍痛宣布無限期延期，隨著疫情緩和逐漸解封，歷經十個月等待日前終於如願開唱，紀儀羚苦笑表示自己音樂之路註定有「兩個十」：「好事多磨！」

除了遇到疫情影響不得已延後演唱會，紀儀羚連工作都大受影響，不僅年後長達半年沒工作，更陷入低潮險些犯憂鬱症，曾長達一個月關在家裡足不出戶，當時的她嚴重懷疑自己沒自信，甚至萌生乾脆放棄最愛歌唱轉回當吉他老師的工作，她表示：「當時真的很灰心陷入低潮，除了不確定何時才能開唱，原先洽談好的各種演出，也配合政府的政策取消，收入更是瞬間銳減，讓我不得不懷疑自己。朋友有一天拉我去廟裡拜拜，我順道抽了籤，籤詩註解”好事多磨，事情雖有波折，堅持不要放棄，最後會有好結局”我頓時有種豁然開朗的感覺。」

紀儀羚（右）邀許書豪擔任嘉賓合唱。（禾酷音樂提供）

回憶起當時沒工作的窘境，加上原定談好十場巡迴全取消半年零收入堪稱疫情重災戶的紀儀羚說：「只能吃老本，因為媒收入，常去黃昏市場買便宜火鍋料煮湯加高麗菜及白飯變火鍋粥 ，這樣可以吃一周，一天花不到50，很省錢！」

在專輯發行相隔十個月後終於如願開唱的紀儀羚，卻撞上天后蔡依林的高雄演唱會，她擔心症發作一度擔心會沒人來，直到登場後看到台下座無虛席，紀儀羚才放下心中大石頭。為了回饋歌迷，她還邀請許書豪及樂天女孩擔任嘉賓合唱，且舞蹈底子是零的她，不僅克服肢體障礙勤練舞，還穿上10公分高跟鞋獻出舞蹈處女秀，拼盡全力獻給等待已久的歌迷及自己一場十全十美演唱會。

(中時 )