19歲呂女在自家廁所產子，最後孩子疑因沒氣息呂父包裹後，丟入前鎮河。（柯宗緯翻攝）

高雄棄嬰丟河案，19歲呂女產子後，9個月大嬰兒疑似沒氣息被呂女的父親用塑膠袋包裹後，騎車丟入住家附近的前鎮河，呂父擔心嬰屍浮出水面，還隨手在路上撿了塊磚頭塞進袋中，昨、今兩天警消持續打撈作業，仍未尋獲嬰屍，案情陷入膠著。

監視器拍下呂父騎機車在前鎮河畔徘徊，呂父供稱，最後將嬰兒丟在前鎮河中，但警消兩度搜索苦無進度。今（7）日上午展開3小時打撈作業，在50公尺範圍內來回搜尋，但由於河面混濁，河底滿是淤泥，增加打撈難度，中午即收隊。後續由警方岸巡，沿著前鎮河畔巡視，另也不排除嬰兒被沖往出海口。

據了解，去年高職畢業後的呂女待業，與男友交往近2年，最近男友失聯，原來他因詐欺罪入監服刑。呂女在懷孕過程「藏肚」，同住屋簷下的家人問起是否懷孕，她就百般否認，而懷孕過程也沒有去產檢，昨天還以為是肚子痛去蹲廁所，未料10多分鐘後，竟然產出嬰兒，嚇的她急忙向阿嬤、爸爸求救。

針對媒體報導呂女伯父爆料，呂父擔心嬰屍浮出水面，在丟入河中前，在塑膠袋中塞入磚頭。對此，警方事後詢問呂父也證實此事，他供稱在路上隨手撿了磚頭丟入，目的不讓嬰屍浮起來被人發現。

呂女的阿嬤今見到媒體上門，直說「金見笑」（台語丟臉意思），孫女畢業後在家，沒有出門工作，大多時間待在房內，家中沒人知道她懷孕，直到昨天她呼叫後，家人看見廁所滿是血跡，馬桶還有嬰兒，才知道此事。

(中時 )