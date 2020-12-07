為因應全球暖化及氣候變遷，促進與亞太地區合作，經濟部7日假香格里拉台北遠東大飯店舉行「2020亞洲低碳發展策略夥伴（ALP）交流論壇」，經濟部主任秘書陳怡鈴、ALP秘書長Emani Kumar及日本台灣交流協會首席副代表星野光明應邀致詞，同時邀請17位國內外產官學研專家，以實體及視訊整合方式探討再生能源、綠色金融及潔淨運輸等低碳議題，相關領域產官學界人士約150位出席。

國合處主任秘書陳怡鈴於開幕致詞感謝ALP秘書長Emani Kumar協助臺灣加入ALP，並表示減碳與綠能發展為全球趨勢，目前全球已有200多家國際大廠紛紛加入RE100等國際倡議，我國亦積極推動能源轉型，發展再生能源，並以太陽能及風力發展為主，經濟部訂定相關措施，包含明確目標及期程等，增加業者投資意願，促進綠能產業發展，亦盼與ALP會員合作交流，共同努力為全球減碳目標貢獻心力。

ALP秘書長Emani Kumar於線上致詞說明，ALP為全球低碳發展策略夥伴的4個區域平台之一，提供會員分享及學習低碳發展的知識與經驗，目前計有包含臺灣等政府、非政府組織、法人及個人1,200餘個會員，期盼臺灣透過此次論壇及ALP平台與亞洲地區國家分享其推動再生能源的發展經驗。此外，日本台灣交流協會臺北事務所首席副代表星野光明致詞時表示，日本首相菅義偉今年宣布將於2050年達到淨零排放的目標，並說明日本有18％的碳排放來自於運輸部門，盼藉由電動車、自駕車及氫燃料電池車之普及化，推動日本減碳之創新模式。

本次論壇分為上下午兩場，上午場主題為「打造亞太綠能中心」，金融監督管理委員會副主任委員許永欽介紹政府刻正推動之綠色金融行動方案2.0，經濟部能源局局長游振偉說明臺灣電業法通過後之綠電市場發展推動，另會中亦探討離岸風電、儲能及電力系統創新服務等議題，並由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫主持綜合座談。

下午場主題為「綠色共享運輸服務」，交通部主任秘書黃荷婷介紹我國大眾運輸電動化策略與成效，台北市政府交通局副局長陳榮明說明推動共享運輸之成果，另分別邀請永續低碳交通夥伴關係（SLOCAT）專家Alice Yiu及率先開發全球第一款用於自動駕駛的開放原始碼軟體Autoware之日本新創公司Tier IV創辦人加藤真平，分享亞洲低碳運輸發展趨勢及自動駕駛的先進技術與未來展望。

(工商 )