經濟部加工出口區管理處每月辦理徵才活動不停歇，楠梓及高雄園區分別於12月10日、15日舉辦現場徵才活動，共釋出561個職缺，此次徵才廠商包括華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、光頡科技、旭宏科技及頎邦科技等12家知名企業。

加工處指出，首先楠梓園區於10日上午9時30分至11時30分，與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作，在楠梓園區內從業員工育樂活動中心辦理徵才活動，有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、全球華人、台灣興勝半導體、界霖科技及滿意人力資源等7家廠商參與徵才，釋出共477個職缺，提供製程/設備/產品測試工程師、資料庫管理師、基板材料高級/資深工程師、Layout/Lead Scan製程工程師、設備保修技術員、工安/進出口助理管理師、化驗室化驗員、操作員、品管員、作業員、倉管人員、儲備幹部及SMT機台操作員等職缺，歡迎待業或因疫情影響工作的民眾把握求職機會。

接著高雄分處與高雄市政府訓練就業中心為服務民眾求職、換職需要，將於15日（星期二）上午9時30分至11時，在高雄分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2F）辦理徵才，此次參加徵才的廠商有光頡科技、旭宏科技、頎邦科技、明安國際、天二科技等5家公司，提供職缺項目包括品管/品保工程師、電鍍工程師、品管員、技術員及操作工…等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計釋出84個職缺，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。

加工處呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作；另外，自12月1日起秋冬防疫專案啟動，加工處防疫不鬆懈，呼籲參加徵才活動民眾配合量測體溫及相關防疫措施，並請全程配戴口罩參加。

(工商 )