中天新聞台申請換照，遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，執照將於12月11日到期，為捍衛新聞自由及475名員工工作權，中天遞狀聲請假處分，請求暫時准予換照、禁止許可變更使用52頻道，但台北高等行政法院不採認中天主張，今（7）日裁定駁回，可抗告。

裁定理由指出，中天主張NCC各項程序或實體的違法爭議，尚待本案行政訴訟進一步調查與判斷；《衛星廣播電視法》基於衛星頻道事業健全發展、保障公眾視聽權益，規定換照採「許可制」，此制度與衛星頻道事業的營業權、新聞自由等相互競合衝突，其界線與爭議，無法就雙方目前論述的內容解決，難認中天有高機率勝訴。

裁定理由並指，中天2014年取得新聞執照時，已知悉6年期限屆滿後，不一定會獲准換發新執照，當時就可依此預估投注人事及建置設備的成本，本件假處分聲請主張的損害，不能說是因換照遭否准而造成；況且，中天仍有「綜合台」、「娛樂台」等其他頻道可配置新聞台原有人員，並持續營利，營業收入減少或商譽損害，也可以金錢賠償或其他方式回復，難認有重大損害或急迫危險。

合議庭考量新聞媒體是全體國民的公共資源，使用及發展應受國家政策與主管機關依法監督，法院若准許本件聲請，等於讓中天藉假處分程序迴避衛星頻道事業換照的規範，將使法定6年換照制度形同具文。衡量中天未獲換照所受損失、NCC有效管理秩序的權能、衛星頻道事業對社會影響深遠等情事，現有事證難認已達假處分的必要程度。

另外，NCC核發衛星廣播電視執照，是對於申請書及營運計畫書的許可處分，不包含頻位，頻位是由衛星頻道事業及頻道代理商經過商業機制形成，屬於「私法」法律關係，NCC無從介入，因此，中天聲請禁止變更使用52頻位，並不屬於「公法」法律關係，不能對NCC提起行政訴訟，也不符《行政訴訟法》聲請假處分的要件。

(中時 )