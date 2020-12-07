縣長楊鎮浯強調，感謝縣議會支持並通過《金門縣食品安全衛生管理自治條例》，縣府一定會嚴格執行不得檢出之規定。（李金生攝）

萊豬明年元旦大舉攻台，金門縣議會7日3讀通過《金門縣食品安全衛生管理自治條例》草案，將依地方制度法報請中央主管機關衛生福利部核定後公布。其中明載「瘦肉精」零檢出並訂有罰則，最高處新臺幣10萬元罰鍰，另為鼓勵民眾檢舉「萊豬」以維護食品安全衛生，也授權縣府訂定相關獎勵辦法。

縣長楊鎮浯強調，感謝縣議會支持並通過《金門縣食品安全衛生管理自治條例》，縣府一定會嚴格執行不得檢出之規定，呼籲商家不要違規，共同維護我們家鄉食品安全，也請鄉親多多選用金門優質豬(牛)肉及國產豬(牛)肉。

縣府說明，這項優於中央公告標準的自治條例，要求金門縣的豬(牛)、豬(牛)可食部位及其相關產製品，不得檢出含有乙型受體素萊克多巴胺（俗稱瘦肉精），希望中央體察地區重視食安的立場與期待，予以核定發布，以利執行衛生自治事項。

這項自治條例草案明定罰則：食品業者販售之豬牛肉、豬牛可食部位及其相關產生製品，皆不得檢出乙型受體素。檢出乙型受體素未逾中央所定之容許標準者，最高處新臺幣10萬元罰鍰；另為鼓勵民眾檢舉萊豬，也明定公益揭弊者條款，授權金門縣政府訂定相關獎勵辦法。

針對保護學生(童)及弱勢族群，除教育部函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材外，金門縣也加強學校營養午餐和社區共餐據點的管理，在自治條例草案中也規定，不得使用含有乙型受體素之豬(牛)肉、豬(牛)可食部位及其相關產製品。

(中時 )