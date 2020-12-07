夫妻之間魚水之歡的頻率，究竟要多久一次才合理？這個問題沒有標準答案，要看年齡、時間等各種條件配合，不過最重要的，恐怕還是雙方的意願。一名36歲熟女抱怨，自己明明是「胸大腿細」一直有男人示好，偏偏47歲的老公一周只想一次，但她卻是天天都想要，真的很煩惱。

一名熟女人妻在臉書社團《靠北婚姻2.0》發文，「請問男人47歲到底多久可以做一次呢？我36歲老公47歲，老公一周只想一次，是不是不夠哈我呢？雖然我也不年輕了，但好歹我到現在還是人群的焦點，幾乎每天出門都有人讚美漂亮身材好～(胸大腿細長），也有男人一直示好(但當然我目前很乖都不理會)。但我發覺我需求很高，我每天都想要怎麼辦。現在已經在忍了，老公越來越老以後假如更不能用怎麼辦)。

熟女人妻的煩惱，引發網友熱烈討論，紛紛回應表示：「試試黃瓜茄子，在不行就冬瓜，要硬度就滅火器」、「還有玉米啊！」、「你都沒有別的事情可做嗎？沒性你活不下去嗎？敢這樣說就是心裡已經有異常想法出現了」、「沒辦法就換人囉」、「通常正宮就算胸大腿細長顏值在正 也會外遇身材差的長的醜的 只因跟你打炮沒FU 所以不是重點」、「電動蘇格蘭會是妳的好朋友」、「這位老婆如果想要，養好老公身體之餘，各大網路賣場皆有情趣用品販售，請老公陪你玩不用害羞。閨房之樂慢慢經營，會比外找較省事安心乾淨」。

另有人夫網友搞笑回應：「47一個禮拜一次很好了了！我36我老婆一個月才給一次呢⋯⋯我都快發瘋了⋯⋯真是羨慕別人的老婆」、「你36一個月老婆還還有給你一次很好了，我34這個月一次都沒有⋯每次都還要看她的臉色⋯我都快發瘋了⋯真羨幕別人的老婆」、「以年計算路過」、「個月才月初不要灰心」。

(中時新聞網)