華研(8446)11月營收1.01億元，月增4.53％，年減20.73％；累計前11月營收10.64億元，年減22.22％。華研表示，下半年藝人商演活動增加，帶動11月營收重回億元大關，目前旗下藝人已確定多場跨年活動演出，有助於維持營收穩定。至於許多公司因防疫而取消尾牙活動，對公司的影響並不明顯。

在疫情限制藝人公開演出期間，公司仍按規劃為旗下歌手製作發行單曲或專輯，11月有周蕙兩場「漫步月光下」演唱會、動力火車花蓮「穀稻秋聲-2020富里山谷草地音樂節」壓軸演出等。年底各地的跨年活動，藝人們也都有參與演出，包括台北、桃園、新竹、台中、台南等地，其中林宥嘉為台中跨年後的壓軸演出。

華研近年持續拓展觸角，結合音樂內容開發製作、藝人經紀、文創IP肖像授權、影視內容投資等，積極進行多元化同業異業合作，發揮綜效。動力火車在花蓮「穀稻秋聲-2020富里山谷草地音樂節」演出全程於LINE MUSIC直播，他們耳熟能詳歌曲〈當〉、〈忠孝東路走九遍〉、〈彩虹〉等歌詞也化作「動力火車經典歌詞T」與文創電商平台Fandora Shop合作販售，發揮藝人演出與歌曲IP更大的綜效。文創IP授權的異業合作多樣化，其中授權募資平台創意商品，更是為商品創下銷售佳績，包括與嘖嘖募資合作「馬來貘X WOOD小金庫」、「奧樂雞X手手文創雞毛撢子」，皆造成搶購；圖文授權、商品授權之外，也有跨界授權合作的方式，例如戲劇《做工的人》授權合作桌遊、貼圖，公司代理的印花樂近日與OPEN家族推出聯名商品等，華研音樂已成為文化創意內容平台，結合各方資源跨界合作，將IP商業價值極大化。

(時報資訊)