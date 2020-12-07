全球規模最大的國際通訊會議IEEE全球通訊會議，睽違18年再度於台灣舉辦，聯發科(2454)擔任大會副主席職務，聯發科盼藉由本次機會，可以有助於全球產業對下世代通訊技術的掌握，也可以掌握全球商用發展趨勢，以及帶動更多國際間合作。

聯發科執行副總經理暨技術長，同時擔任本次大會副主席的周漁君博士表示，通訊技術的演變具有改寫遊戲規則的重大影響力，每一代的升級都帶動整個產業鏈的重構，並對終端產品帶來了革命性的變化，IEEE GLOBECOM全球通訊會議提供一個平台，能與全球頂尖的電機電子及通訊界專家互動交流先進科技發展，對產業來說將有利於開啟下世代通訊技術的掌握、全球商用發展趨勢的追蹤以及國際合作的關鍵影響力。

聯發科積極促成本次盛事，除擔任執行委員會的要角外，執行長蔡力行將擔任開場論壇的主講人，說明後疫情時代的「新常態」將加速發展的數位經濟應用，隨5G服務普及化，更多的創新商業模式與應用場景勢必陸續打破過去對既有服務的認知，而半導體正是催生這個變革的重要推手。

聯發科近年持續投入在先進研發及創新領域，其技術及創新力陸續獲得全球權威的專業認可。日前在享譽晶片設計領域奧林匹克大會之美稱的國際固態電路研討會(ISSCC)上，聯發科集團榮獲4篇論文獲選，是唯一連續18年論文入選的台灣公司。主要內容包括應用於5G智慧型手機的7奈米八核心行動處理器，所提出之時脈調變技術使效能提升15%，並同時降低操作電壓達7%；而嵌入式感測器技術應用於7奈米5G行動網路處理器，可全時優化應用場景的八核心CPU，最大效能下可節省13%功耗。此外應用於WiFi 6E的高效能類比數位轉換器，能在高速操作下有效抑制雜訊，相較前一代大幅提升兩倍頻寬，未來將可大量應用於5G智慧手機、5G數據資料卡以及智慧家庭；另推出最新一代7奈米矽認證的低功耗112G超短程SerDes矽智財(IP)，進一步擴展聯發科在客製化晶片ASIC方案的競爭力，並鞏固在SerDes產品領域的領先地位。

IEEE是國際性電子技術與電子工程師協會，也是世界上最大的專業技術組織之一，在全球電機工程及通訊領域最具崇高位置，全球Internet、WiFi、WiMAX等技術標準都是由IEEE發起制訂。IEEE GLOBECOM全球通訊會議是IEEE年度國際學術會議，視為等同與3GPP在行動通訊技術標準制訂地位，本屆IEEE在台灣舉辦，蔡力行也將受邀在年度論壇上發表主題為《Accelerating the Digital Economy post COVID-19 Pandemic》專題演講。

(時報資訊)