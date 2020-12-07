《證交所》台灣5G＋通訊指數授權國泰投信發行ETF 12月10日上市

台灣指數公司以5G加上未來新世代通訊產業鏈(即5G+，5G Plus)為主軸，彰顯產業特色並捕捉投資價值，設計編製「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」(簡稱「台灣5G+通訊指數」，指數代號：IX0139)，授權國泰投信發行「國泰台灣5G PLUS ETF基金」(簡稱：國泰台灣5G+ ETF，股票代碼：00881)，訂於2020年12月10日證交所掛牌上市。

「台灣5G+通訊指數」由台灣指數公司利用FactSet的RBICS產業分類，挑選業務內容符合新世代通訊產業鏈相關的45個RBICS第6層子產業，其營業收入占比超過50％，且股票符合最近三個月的日平均成交金額達5,000萬元流動性條件及最近4季每股盈餘大於0獲利條件者；再依股票自由流通市值選取前30大作為指數成分股。

指數權重前十大成分股為台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、聯電(2303)、大立光(3008)、廣達(2382)、台灣大(3045)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)與矽力-KY(6415)。截至11月30日止，「台灣5G+通訊指數」近三個月報酬指數表現為+13.61％，優於同期間大盤報酬指數(+9.28％)。

台灣指數公司表示，「台灣5G+通訊指數」由國泰投信委託客製化編製指數；該公司目前已有13檔涵蓋多元投資題材的客製化指數發行ETF、ETN，未來可結合金融商品發行人或機構法人對市場發展趨勢及資產管理需求的洞察，應用國內外具公信力資料庫，編製各式主題特色的指數，提供發行人設計金融商品或機構法人進行投資應用，以滿足各界運用指數化投資的資產管理需求。

(時報資訊)