今年冬季水雉總量略減，可能是受到天旱少雨，菱角田、水田等棲地減少所導致。（官田水雉生態園區提供／莊曜聰台南傳真）

為了解繁殖季後的水雉族群數量及冬季水雉的棲地選擇，來自全台的鳥友、志工在每年12月的第一周周日都會進行大調查，今年已經進入第6年，台南官田水雉生態教育園區公布最新數量，南市水雉有1723隻，變動不大，僅比去年「略減」18隻，判斷是因為天旱缺水，菱角田及稻作水田減少，棲地受影響所導致。

水雉是台南市「市鳥」，每年有8成以上在官田區被記錄到，另外在六甲、下營、柳營等周邊菱角產區也有不少，另外，在歸仁、鹽水、新營、柳營、山上等地的菱角田，還是有少量發現，這次在安定區、安南區也都各記錄到1隻。

官田水雉生態教育園區主任李文珍表示，今年水雉大調查包括各地鳥會、嘉義大學、台南大學、屏科大的生態社團、研究室以及園區志工，共有109人分為33組，出動到各處找尋水雉蹤跡。

李文珍說，今年調查結果總數共1723隻水雉，比去年少了18隻，是從2016年破千隻並逐年增加後，首度下滑，其中光是官田區就有1408隻，調查結果顯示水雉棲地仍以菱角田為主，而在冬天時水雉到剛插秧的水稻田、廢棄魚塭、溝渠等水域環境覓食。

李文珍表示，受到天旱少雨及缺工、菱角病害等影響，有的農民選擇改種稻或索性不耕作，加上明年1期作休耕，水田不見了，水雉數量也因此減少；台南市野鳥學會理事長潘致遠指出，調查時發現，水雉賴以維生的菱角田有減少的危機，另外還有農地種電、明年1期作停灌休耕等狀況，對明年夏天水雉繁殖恐怕會造成衝擊。

(中時 )