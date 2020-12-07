患者使用助行器行走，展現復原成果。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

取栓前後血管比較。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

85歲曾姓阿嬤某天突然臉部歪斜、無法說話，家人急忙將她送往大甲光田綜合醫院急救，醫師發現阿嬤內頸動脈完全栓塞，造成惡性半球性腦梗塞，死亡率高達80％，緊急給予靜脈血栓溶解劑，並取出塞在頸動脈3公分血塊，阿嬤在昏迷5小時後清醒，在鬼門關前搶救一命。

「脖子也會中風，而且比腦中風更嚴重！」阿嬤家人指出，當時透過醫師說明見到阿嬤頸動脈遭血栓100％堵死，心臟打出新鮮的血液無法送達大腦，致腦部大範圍缺血命在旦夕，全家都慌了手腳。

光田綜合醫院神經內科吳鈺慈指出，衛福部統計每年超過3萬人中風，近1／3患者為此喪命，逾1／2病人因而失能，其中超過8成的中風屬於缺血性腦中風。若不幸發生急性栓塞一定要把握黃金搶救時間，在病發3小時內注射靜脈血栓溶解劑，發病後6小時內進行動脈取栓(IAT)搶救。

光田綜合醫院醫療副院長暨神經放射科醫師嚴寶勝表示，動脈取栓是把導管從鼠蹊部進入股動脈後，順著動脈致血栓堵塞處以抽吸或支架拉栓方式，把血栓清出恢復血流的介入性治療，術中有風險，仰賴醫師經驗和技術，且非所有中風病人都適用，患者須經醫師評估後採此侵入式治療，有1／3機率能挽回嚴重缺血性中風生命且恢復自主生活。

(中時 )