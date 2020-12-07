衝刺年底業績，北投大地酒店再與台北萬豪酒店合作，共推住房加贈北投溫泉湯屋泡湯及雙人下午茶，每晚只要6,600元起，也不另加稅及服務費，年底天冷適合泡湯，在市區飯店房也能享受溫泉湯屋和下午茶，一網打盡兩種頂級享受。

冬天是溫泉飯店的優勢旺季，也成為飯店合作聯賣的搶手對象。這是萬豪酒店今年第二度與大地酒店攜手合作。萬豪先前於7月就與大地共推二泊四食住房專案，創下銷售佳績，現在趁年底溫泉旺季再乘勝追擊，推出價格更親民的「豪暖心」專案。

訂購平日總價6,600元的「豪暖心」專案，消費者可獲得台北萬豪經典客房住宿一晚，享免費早餐兩客，以及高空頂級SKY19 Spa現金扣抵券1,000元，並享大地酒店平假日皆可使用的90分鐘雙人獨立湯屋泡湯券、喜歡廳雙人下午茶，並加贈兩杯法國克萊喜水蜜桃氣泡酒。

大地酒店也推多種大眾風呂、湯屋與午茶、午晚餐的合購優惠，價格從$2,150到$4,800，旅客可自由選擇單人或雙人搭配泡湯與午茶或午餐、晚餐的組合。

另外，大地酒店同時也推「三天一夜饗食暖暖遊」、，內容包括贈送雙人使用大眾風呂進出乙次＋雙人下午茶乙套的票券，希望消費者除在飯店內用餐泡湯之外，也能在同時具有人文與自然景觀的北投享受遊憩之樂；價格從$10,600起。

而「好禮四選一」專案則可享加贈「房型升等、早進、晚退、雙人下午茶」等四選一的方案，價格從$9,600起。「振興三倍券增值」專案則是在住房與館內用餐時，可使用最多6,000元面額的三倍券，且面額可放大1.5倍使用。

(中時 )