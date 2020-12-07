惡名昭彰的胰臟癌由於很難早期發現且死亡率高，有一個不好聽的名字「癌王」，不過國立成功大學醫學院講座教授張明熙研究團隊卻找到了有效的治療方法。成大7日發表胰臟癌新藥研發成果，張明熙團隊發現IL-20抗體可以有效抑制胰臟癌細胞上的PD-L1，並進一步證實合併使用IL-20抗體和PD-1抗體。可以達到雙倍抑制胰臟癌效果，有效延長罹患胰臟癌小鼠壽命。

胰臟因為位在後腹腔，一般超音波很難發現有長腫瘤，因此多數患者發現時都已經是晚期，5年後的存活率不到20％。不過張明熙團隊發現，IL-20抗體不僅有效抑制癌細胞，延長患胰臟癌小鼠存活率，更可以抑制胰臟纖維化，以及減緩癌末期所得到的惡病質（Cachexia），預期未來IL-20抗體將是治療胰臟癌的有效新藥。研究團隊現正進行IL-20抗體的猴子臨床前毒理實驗，預計2021年5月完成，並於明年底進入人體臨床第一期實驗。副總統賴清德受邀出席並全程參與。

值得一提的試，現任衛福部第三期卓越癌症平台計劃胰臟癌研究團隊召集人的醫學院院長沈延盛表示，2018年獲得諾貝爾生理醫學獎肯定的「癌症免疫療法」，就是經由抑制「免疫檢查點」的分子PD-1或是PD-L1的抗體來有效治療癌症。

成大副校長莊偉哲笑說，張明熙在成大有的別號是「張四億」，因為她2012年時曾將研發治療骨質疏鬆症的專利，以新台幣4億元技轉歐洲第二大生技公司的丹麥Novo Nordisk，創下台灣學術界技轉金最高紀錄。由於張明熙2017年獲行政院科技部價創計畫5000萬獎助，並依價創計畫補助要求，於2020年募資創辦永福生技公司，莊偉哲說，目前永福生技已獲得信保基金擔保核准貸款1億，「未來我們期許能成為台灣生技界的台積電。」

(旺報 )