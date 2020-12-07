台灣之星今日宣布擴大5G企業合作陣容，迎來AR生力軍ㄧ品臻聯合系統，升級打線火力共同推動5G與AR相互整合的B2B2C解決方案；初期將聚焦智慧球場多視角、全景串流與AR內容互動等情境，結合雙方優勢並介接彼此更多夥伴資源，落實台灣之星5G企業合作的「3E模式」，透過「Engage接軌」、「Empower賦能」、「Earn獲利」發揮1＋1＞2的效果，為球迷提供顛覆過往的5G新時代科技觀賽體驗。

AR／VR應用快速發展，尤其5G的出現更起到推波助瀾的作用，根據Digi-Capital預測，2023年AR／VR的總市場規模將超過800億美元，其中AR就將超過6成。台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「做為電信業者，台灣之星在5G時代秉持『智慧水管』的精神攜手來自24大領域的多元夥伴，透過為企業客戶提供客製化傳輸解決方案以及專業諮詢與客服團隊，支持不同範疇的5G應用發展。

看準AR／VR已逐漸成為引領世界變革的重要潮流之一，台灣之星也陸續與包括Funique VR、旭聯科技等夥伴展開策略合作，期間我們也持續與更多企業洽談以拓展合作版圖；面對智慧球場前景可期，台灣之星不僅投入球場基礎設施布建，同時在球迷體驗的優化上，也結合自身生態鏈成熟的5G 3.5GHz頻段行動網路與品臻在AR穿戴裝置與物聯網整合的豐富經驗，讓進場球迷親身經歷深具差異化的AR沉浸式體驗。」

現今，5G無疑是AR發展的一大助力，將帶動包括遊戲、展演、製造、教育、影視等多元領域遍地開花；對此，品臻董事長張國祥表示：「品臻致力發展基於AR穿戴裝置的系統整合應用，在AR智慧眼鏡、AR遠程協作／直播系統平台等多方面都有傲人實績；考量台灣之星在5G企業合作上主張以合作取代競爭與我們介接夥伴共同發展的想法不謀而合，同時雙方對於智慧球場結合AR、物聯網與大數據的發展也有相當共識，將基於AR智慧眼鏡提供球迷360度觀賞精彩回放、球路彈道分析與即時數據統計等，創造顛覆以往的觀賽體驗，即時掌握發生在球場的各種細節。

此外，展望未來雙方也將引進更多策略合作夥伴共同發展優質的AR體驗，帶動不同垂直產業的應用普及以做大市場，共同開啟AR智慧新視野。」台灣之星將與品臻聯手進行合作，共同創造5G與AR間更多的智慧應用整合之創新服務與體驗。

(中時 )