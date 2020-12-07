連日下雨不停，台鐵猴硐至瑞芳段沿線山坡土石鬆動坍方，導致東部交通中斷，交通部預估最快12月13日搶通。由於台鐵去年完成全線邊坡檢測，走山的猴硐段只列為C級。立法院交通委員會今日有多名立委關心台鐵邊坡安全問題，交通部政務次長陳彥伯說，已要求台鐵局重新滾動式檢討現行邊坡分級是否需調整，並承諾3個月內完成努力。

交委會今日審查「公路法」、「道交條例」部分條文修正草案，多位朝野立委關注台鐵邊坡分級制度問題。立委洪孟楷質詢指出，2017年有完成邊坡檢視分級列管，A級0處，B級疑似不穩定17處，C級1381處；大規模坍方路段被列在C級相對穩定，那被列為更不穩定B級的邊坡有無立即性危險？

陳彥伯說，等級的分級需滾動檢討，會透過邊坡巡檢制度，滾動等級，坍方後，已責成台鐵局全面檢討現行分級好的等級，特別去發掘潛在危險的邊坡，並做適當等級分類及改善。

洪孟楷再追問，B級17處可能是下一波潛在危險的地區，尤其現在天候不穩定，都可能隱藏危險；C級有1381處，用ABCD區分太攏統，是否做更細部分級？2022年是鐵道旅遊年，安全是最重要的。

立委魯明哲說，ABCD分級制度有點像施工標準，對於危險風險的程度，預警分級應考量一下，1381這麼多點都是C級，C還要再細分，把80分到50分全放在同一級，不合理，C類是重點。立委李昆澤建議，台鐵應邀集學者專家，針對C級邊坡再檢視，研議擴大加裝邊坡預警系統。

陳彥伯說，該17處已列為「鐵路行車安全改善六年計劃」，大部分已發包施工、改善中，最快今年底最慢明年中改善完畢；會責請台鐵局盡速就所列管的C級邊坡路段巡檢跟檢測，加以評估等級是否需調整，朝3個月內完成的目標來努力

(中時 )