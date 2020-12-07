任務結束 員警告別式上同事敬禮送最後一程 16:192020/12/07 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯姓員警告別式上，同仁敬禮送他最後一程。(警方提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「勤務結束、一路好走」！里港警分局警員柯慶鴻日前擔任備勤勤務，與其他員警共同戒護精神病患就醫時，突然遭對方持棍棒突襲，再壓制制伏當下後，突感身體不適癱瘓坐下，經送醫急救後仍不治，7日告別式上，屏東縣長潘孟安到場致意，並舉行覆蓋國旗、警旗儀式，彰顯英勇表現。 警方指出，柯慶鴻畢業於警察專科學校行政科第9期，期間歷經保一總隊、保二總隊及大平派出所警員，一生致力於悍衛守護社會治安，工作獎勵無數，是不可多得的人材，英年早逝，令人不捨。 守護執勤安全 中和警訓練60警擔任安全駕駛種子教官 三倍券買車 再把大電視搬回家 (中時 ) #告別式 #警員 #勤務 #員警 #學校 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗警辦理汽、機車安全駕駛訓練 提升員警防禦駕駛觀念 14:172020/12/07 社會 外送飲料意外開箱林志穎上億豪宅 客廳擺F1法拉利好友驚呆 08:312020/12/07 娛樂 Google為安卓用戶送上6項聖誕禮 讓地圖更好用 15:462020/12/07 科技 「騎機車未繫安全帶」遭開單 高警烏龍罰單撤千件 15:512020/12/06 社會 三灣圖書館閱讀嘉年華活動 13:582020/12/07 寶島 中天最後主持 陳文茜說再見 15年同事、製作人哭成一片 08:122020/12/06 政治 《國際經濟》脫歐談判後 潛在經貿代價是… 14:482020/12/07 財經 騎機車 竟吃未繫安全帶罰單 04:092020/12/07 地方新聞 寶島熱門新聞 全國最經典就在彰化 社頭、芳苑、彰市和二林授證經典小鎮 - 寶島 德芳南路餐廳一家家開 盼打造「公益路第二」美食一條街 - 臺中市 彰化火車站通透玻璃新妝吸睛 活鐵道資產彰化市入選經典小鎮 - 寶島 樹林三龍里綠家園啟用 廢棄雜物堆變種菜園地 - 寶島 國中會考放榜 黎明中學10生5A＋＋破校史紀錄 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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