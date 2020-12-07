「勤務結束、一路好走」！里港警分局警員柯慶鴻日前擔任備勤勤務，與其他員警共同戒護精神病患就醫時，突然遭對方持棍棒突襲，再壓制制伏當下後，突感身體不適癱瘓坐下，經送醫急救後仍不治，7日告別式上，屏東縣長潘孟安到場致意，並舉行覆蓋國旗、警旗儀式，彰顯英勇表現。

警方指出，柯慶鴻畢業於警察專科學校行政科第9期，期間歷經保一總隊、保二總隊及大平派出所警員，一生致力於悍衛守護社會治安，工作獎勵無數，是不可多得的人材，英年早逝，令人不捨。

(中時 )