財政部今（12/7）日表示，今年11月出口值為319.9億美元，創下歷年單月次高，年增率為12％。

財政部指出，iPhone 12持續熱銷，從蘋概股龍頭台積電產能滿載、持續上調全年營收至1.4兆元最明顯，短期內電子零組件出口動能不減。

財政部認為，年底有三大出口動能，包括電子產品傳統旺季來臨、疫情下的遠距商機、傳產貨品庫存回補趨勢等。如今歐美部分地區疫情加劇，如法國、美國相繼實施封城令，遠端視訊會議及5G通訊需求持續提高，帶動台灣筆電、路由器、伺服器銷量，部分廠商還會提前備貨，間接拉高今年台灣出口值。

官員也表示，國內電子業因年末訂單滿載，導致廠商大量進口生產線設備。另外，11月出口動能，從中華經濟研究院的製造業採購經理人指數（PMI）也可窺探到製造業情況，11月PMI為61.2％，不只較上月增加1.9個百分點、創下2017年3月以來最快擴張速度，而且還是連續五個月擴張。

11月PMI快速擴張，主要原因在於美國總統大選塵埃落定，不確定因素降低，還有美國輝瑞藥廠疫苗研發有重大突破、提振市場信心，加上年底兩岸三地的雙十一購物節、歐美聖誕節的提前拉貨效應，三大利多因素造就製造業迎來年底旺季。

(工商 )