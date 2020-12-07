韓國瑜未來動向持續引發關注。(圖/韓國瑜臉書)

前台中市長胡志強、前高雄市長韓國瑜、前台北市長郝龍斌與昔日市府團隊，日前在台中舉行聚會，席間胡志強突說出一句，「我現在與和郝市長大概都不會再有下一步規畫，但是韓市長不一樣！」引發外界猜測。對此，高雄市前新聞局長王淺秋今(7日)在廣播節目則是還原當天狀況，強調就只是好朋友們聚會場合，「但總是要有聚會、朋友在一起，才能有些交流想法，說不定也能給他(韓國瑜)做參考。」

3名藍營前市長5日晚間在中台灣合體，舉行溫暖熱絡的餐會，席間胡志強說「我現在與和郝市長大概都不會再有下一步規畫，但是韓市長不一樣！」不過，與會團隊成員則表示，純餐會而已，沒有政治意味，不用做過多聯想。

對此，王淺秋今(7日)在廣播節目《千秋萬事》中說，吃飯總是會引起注意，還有陰謀論者做出負面聯想解讀，其實這場聚會很簡單，就是大家有時間，剛好胡市長號召一下，大家聚會很開心，且胡市長是個很幽默的人，就是一場幽默風趣的場合，真的沒有想太多，現場幾乎沒有政治味，大家一起吃吃喝喝、認識雙方團隊、聊聊時局，希望未來有沒有可能互相在產業上有合作機會。

王淺秋也強調，韓國瑜不是為了選什麼而大集結，就只是好朋友們的聚會場合，當然能理解大家有很多期待，但總是要有些聚會、朋友在一起，才能有些交流跟想法，說不定也能給他(韓國瑜)做參考。

(中時新聞網)