民國94年1月21日，新竹縣新豐鄉發生女學生疑遭姦殺案，警方封鎖現場採證。（中時資料照，圖／羅浚濱攝）

時間回到民國94年1月21日，正值國中小學寒假的第一天，新竹縣新豐鄉民風純樸的某間民宅傳出驚悚的強盜姦殺案，一位15歲花漾年華的女國中生單獨在家，傍晚家人返家時，她卻全身赤裸陳屍二樓樓梯間沒了呼吸心跳，現場地板則水流滿地，彷彿室內下過雨般。

據悉，案件發生當日，少女的哥哥在晚間17時回家時，打開一樓大門發現家中一片慌亂，客廳被翻箱倒櫃，便立刻打電話報案並連絡母親回家，而母親聞訊後焦急地趕回家，一到家中便立刻衝上二樓查看女兒的情況。

待母親奔上樓，映入眼中的畫面，卻是女兒一絲不掛倒在二樓樓梯間，現場滿地是水。母親心急將女兒抱上床想急救，卻無力回天，母親怎麼也沒想到，只是讓女兒獨自待在家，竟會遇上這樣的悲劇。

案發當日，檢警火速成立專案小組耗費6小時蒐證，直到22日凌晨才結束。案經調查後，警方研判，兇手為白天做案，意圖潛入民宅中行竊，徒手爬上三樓，敲開鐵門後搜刮屋內財物，但卻在行竊途中，發現獨自在家的國中少女，便起了色心。

警方指出，被害少女從反鎖房間門想抵抗，但外頭的歹徒卻拿出磚頭暴力闖入，不僅性侵少女，更勒脖斃命，更從二樓陽台拉出水管，以水清洗少女的身體，意圖沖掉性行為所留下的DNA。

民國94年1月25日，專案小組經多日偵辦，清查出一位涉嫌重大當時年僅17歲的劉姓高中少年，並於25日晚間前往其住處逮捕，訊後警方成功突破劉嫌心防，坦承殺害少女。

新豐鄉國中女學生遭姦殺案，涉案劉姓少年是穿黑色Ｔ恤和學校制度外套，與目擊者指認的一樣。（中時資料照，圖／羅浚濱攝）

劉嫌坦承，殺人並非原意，該日行竊時自民宅三樓進入，下至二樓準備開始搜刮財物時，卻見到少女在二樓屋內角落打電話，劉嫌擔心事跡敗露，情急之下才拿磚頭暴力闖入，未料，見到少女的當下突慾望衝腦，才強迫對方脫衣，並將其強暴後殺害。

民國94年1月新豐鄉發生國中少女遭姦殺的案件。歹徒不畏神明，公然在白天做案，在距離這座花了兩億多經費興建的大廟旁，還利用照片右下角的建築模與旁邊放的藍色鋼架，爬上三樓，敲開鐵門，進入屋內搜刮財物。（中時資料照，圖／陳權欣攝）

劉嫌說，犯下巨禍後雖深感後悔，但仍將少女遺體拖去清洗，事已至此早已無心劫財，便隨手翻動現場幾個衣櫥桌櫃，再下至一樓將客廳的機車自後門拉出，因無法發動隨後便徒步離去。

此案在當時震驚鄉里，甚至少女所住的社區緊臨兩座廟宇，鄰居聞噩耗除不捨外，更怒斥兇手大膽在神前作案，而在當時，此社區堪稱新豐鄉風水地理最漂亮的地區，卻因為兇手的惡性，為整座社區蓋上一層濃厚的悲傷氣息。

此案經審理後，刑事部分依強姦殺人罪判處有期徒刑15年定讞，且須依法強制治療；民事部分，須賠償精神撫慰金與喪葬費用等，共計269萬元。

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(中時新聞網)