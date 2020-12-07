外交部：駐巴拉圭大使館1人確診新冠肺炎 20:142020/12/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部發言人歐江安(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外交部今天表示，台灣駐巴拉圭大使館一名人員5日確診武漢肺炎（COVID-19），目前已居家隔離，身體狀況穩定，駐館依巴國防疫規定，安排與這名人員有接觸的人採檢，並立即進行居家隔離及採取遠距辦公。 外交部下午表示，駐巴拉圭大使館將繼續密切注意駐地疫情發展，在確保人員健康狀況無虞的情況下，持續推動各項業務。 外交部也強調，會隨時與駐巴拉圭大使館保持密切聯繫，了解駐館員眷的健康狀況並採取必要的防護措施。 外交部：駐巴拉圭大使館1人確診新冠肺炎 桃消防載108確診者 徐國勇頒30萬獎勵金「不成敬意」 (中央社) #大使館 #巴拉圭 #外交部 #狀況 #人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港增95確診 方艙醫院3員工染疫 04:092020/12/07 兩岸要聞 南韓演藝圈陷危機 大勢女歌手請夏確定染新冠肺炎 11:362020/12/07 娛樂 川普私人律師朱利安尼 確診新冠肺炎 05:292020/12/07 國際 王毅喊話：中美關係平穩過渡 恢復對話啥都能談 15:262020/12/07 國際 中市府網羅前中央部會首長 助台中登上國際舞台 15:462020/12/07 政治 估達53萬9,000人 美新冠死亡數 明年4月前將倍增 04:092020/12/07 全球財經 韓國疫情擴散難止 跨年敲鐘儀式首次取消 15:462020/12/07 國際 聯合國教科文活動拒台灣人參加 外交部：交涉中 13:342020/12/07 政治 政治熱門新聞 看完不挺萊豬候選人民調 沈富雄爆民進黨2022結局 - 政治 拜登宣布不簽貿易協定 網傻眼：我們萊豬白吞了？ - 政治 藍營2024誰出馬已成定局 媒體人斷言：機率90％以上 - 政治 【政新鮮】移工確診治療8千萬全民買單 許淑華批：他要負全責 - 政治 青山宮遶境政治人蹭的太誇張？ 宅神點名6人開嗆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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