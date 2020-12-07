外交部：駐巴拉圭大使館1人確診新冠肺炎

外交部今天表示，台灣駐巴拉圭大使館一名人員5日確診武漢肺炎（COVID-19），目前已居家隔離，身體狀況穩定，駐館依巴國防疫規定，安排與這名人員有接觸的人採檢，並立即進行居家隔離及採取遠距辦公。

外交部下午表示，駐巴拉圭大使館將繼續密切注意駐地疫情發展，在確保人員健康狀況無虞的情況下，持續推動各項業務。

外交部也強調，會隨時與駐巴拉圭大使館保持密切聯繫，了解駐館員眷的健康狀況並採取必要的防護措施。

(中央社)