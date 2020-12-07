電影《希望：為愛重生》（另譯：素媛）改編自趙斗淳性侵事件，當時年僅8歲的女童遭嫌犯趙斗淳擄進廁所強暴，雖然活下來，女童卻得終身裝人工肛門，如今趙斗淳13日將出獄，又傳出獄友爆料，68歲的趙斗淳體力出奇的好，連性慾都比一般人旺盛。

趙斗淳的獄友表示，儘管他已經一把年紀，卻還是堅持鍛鍊身體，能在一小時內做完1000個伏地挺身，因此體力特別好，且他還曾對獄友說：「光是聽到監視器的電波聲，就能讓我感到興奮。」讓獄友稱趙斗淳經常表現出「過度的性慾」。

趙斗淳原先曾透露，他在出獄後會回到安山老家居住，讓當地居民人心惶惶，不但被害者一家急忙搬離，政府還在當地加裝了4000支監視器，然而在出獄前夕，趙斗淳的妻子卻突然改口，表示她和丈夫「會搬到其他地方」居住，突如其來的消息讓整個南韓都陷入恐慌，裝設的監視器也都白白泡湯。

素媛案曾被翻拍成電影。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc／naver movie）

然而今年7月，趙斗淳曾承諾未來將「不引起爭議的生活」，也向獄友表示，「計劃和妻子在家附近的山上賣咖啡。」然而仍無法改變他是南韓民眾噩夢的事實，眼見趙斗淳出獄在即，卻無法得知他的動向，讓民眾都十分不安。

(中時新聞網)