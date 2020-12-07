印度安德拉省埃盧魯（Eluru）爆發神秘怪病，數百人嘔吐、昏厥送醫。

印度新冠肺炎疫情才剛趨緩，南方安德拉省（Andhra Pradesh）再爆神秘怪病，患者會眼睛灼熱、嘔吐、突然昏厥，甚至有人會口吐白沫，至今已經有1人死亡、超過300人送醫，當地官員表示不明疾病和水源汙染無關，坦言是「神秘」怪病。

綜合「今日印度」（India Today）、《印度時報》（Times of India）、英國廣播公司（BBC）報導，印度安德拉省南方的埃盧魯（Eluru）上周末突然爆發不明怪病，大量患者突然身體不適，許多人、特別是兒童，抱怨眼睛灼熱後突然開始嘔吐，有些人感到頭暈、快要暈倒、或是癲癇發作，也有人突然昏厥、口吐白沫，在經歷這些症狀之後患者會突然失去意識。

至今有超過350人住院，當中一名45歲男子因嘔吐、癲癇症狀送醫後，於昨晚不幸病逝。目前186名患者已經出院，不過仍有164人仍在治療中。

安德拉省衛生部長錫利瓦斯（Alla Kali Krishna Srinivas）表示，所有患者的新冠病毒檢測結果都為陰性，排除感染新冠病毒的可能。

他說，採集患者的血液樣本進行檢測後，並未發現病毒感染狀況，當局也已經排除水汙染、空氣汙染等因素，他坦言，「這是某種神秘疾病，只有實驗室分析才能知道是什麼原因。」

因應怪異疾病爆發，印度政府已經在埃盧魯當地設立24小時應變中心，全印度醫學院（All India Institute of Medical Sciences）、國家營養研究所（National Institute of Nutrition）、印度化學技術研究所（Indian Institute of Chemical Technology）的專家已經趕至當地調查疾病起源。

(中時新聞網)