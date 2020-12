印度安德拉省埃盧魯(Eluru)爆發神秘怪病,數百人嘔吐、昏厥送醫。

印度新冠肺炎疫情才剛趨緩,南方安德拉省(Andhra Pradesh)再爆神秘怪病,患者會眼睛灼熱、嘔吐、突然昏厥,甚至有人會口吐白沫,至今已經有1人死亡、超過300人送醫,當地官員表示不明疾病和水源汙染無關,坦言是「神秘」怪病。

綜合「今日印度」(India Today)、《印度時報》(Times of India)、英國廣播公司(BBC)報導,印度安德拉省南方的埃盧魯(Eluru)上周末突然爆發不明怪病,大量患者突然身體不適,許多人、特別是兒童,抱怨眼睛灼熱後突然開始嘔吐,有些人感到頭暈、快要暈倒、或是癲癇發作,也有人突然昏厥、口吐白沫,在經歷這些症狀之後患者會突然失去意識。

至今有超過350人住院,當中一名45歲男子因嘔吐、癲癇症狀送醫後,於昨晚不幸病逝。目前186名患者已經出院,不過仍有164人仍在治療中。

安德拉省衛生部長錫利瓦斯(Alla Kali Krishna Srinivas)表示,所有患者的新冠病毒檢測結果都為陰性,排除感染新冠病毒的可能。

他說,採集患者的血液樣本進行檢測後,並未發現病毒感染狀況,當局也已經排除水汙染、空氣汙染等因素,他坦言,「這是某種神秘疾病,只有實驗室分析才能知道是什麼原因。」

因應怪異疾病爆發,印度政府已經在埃盧魯當地設立24小時應變中心,全印度醫學院(All India Institute of Medical Sciences)、國家營養研究所(National Institute of Nutrition)、印度化學技術研究所(Indian Institute of Chemical Technology)的專家已經趕至當地調查疾病起源。

(中時新聞網)