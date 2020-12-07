學生臨摹書法字體，練習書寫自己的姓氏，期許這股翰墨文化點燃孩子對漢字的興趣與熱情。（盧金足攝）

現代人慣用手機語音輸入與敲鍵盤方法打字，漸疏於手寫字，台中市西屯國小特別為小朋友舉辦藝文展，介紹西屯國小百家姓，透過文字的藝術創作品，由文字三要素「字義、字形、字音」來進行一場玩字遊戲，學生透過故事劇本撰寫、選定象形文字角色、拆解文字結構加上配音配樂，最後連續播放成一部動畫。

策展團隊以書法家吳運進書寫的西屯百家姓做為發想，藉此統計校內學生姓氏排行，以文字雲的概念，請吳運進依姓氏的數量多寡來書寫不同尺寸的書法字，提供筆墨讓學生能臨摹書法字體，練習書寫自己的姓氏。

美術老師設計一系列與文字有關的藝術課程，讓學生透過字型的設計、字義貼畫及文字創意定格動畫等課程進行創作，充滿童趣的創作學習吳運進剛毅挺拔的書法。

西屯國小校長蘇仁彥本身即是書法家，針對 低年級以自己的名字做聯想，發揮創意以象形文字創作，教學團隊以象形的造字原理-「畫成其物，隨體詰詘」，依文字演變過程引導學生畫出獨特的姓名方塊牆。

中年級以設計注音符號積木，拚讀出自己的姓氏；高年級則以定格動畫創作結合畫圖勞作和說故事的方式，透過故事劇本撰寫、選定象形文字角色、字義場景設計、拆解文字結構、分鏡攝影、加上配音配樂，最後連續播放成一部動畫。

學生表示，透過動畫方式來認識漢字相當有趣，細膩分秒的拍攝動作訓練耐心，如同寫書法，也要靜心、有耐心字才會寫得漂亮。

讀你千遍也不「硯」倦的吳運進硯台珍藏品，各個造型獨特、紋樣繁多相當吸睛，每個硯台都有一個名字，也是他成長過程點滴記憶。

學生看到硯台上的雕工非常細緻逼真，無論是「苦盡甘來」的苦瓜紋路，還是「雲海」端硯在厚重的硯台雕刻出輕飄的雲朵，都很令人驚嘆。

蘇仁彥表示，學生在參觀漢字的形音義藝術創作後，欣賞硯台珍藏品，感受動手書寫漢字之美，期許這股翰墨文化點燃孩子對漢字的興趣與熱情。

(中時 )