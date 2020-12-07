第23屆諸羅山盃國際軟式上年棒球邀請賽，今年雖受到疫情影響，日本、香港等外隊首次不能參加，但這次報名仍然秒殺，有破紀錄的249支球隊、3546位球員參賽，賽事自18日起至24日結束。

今年諸羅山盃邀請在地出身的味全龍劉崇聖、女棒劉修竹代言，畢業於僑平國小的劉崇聖過去參與過2屆諸羅山盃，生涯的第一場棒球比賽就是諸羅山盃。

劉崇聖回憶，當時大夥們對比賽都是懞懞懂懂，教練也只叫他們開心打球，「我記得第一場比賽被對手『扣倒』，全隊只有我打出2支安打。」

他還提到印象最深刻的是看到日本隊，「第一次看到國外隊伍覺得很新鮮，預賽被淘汰後我們還會去看日本隊比賽，學習他們的戰術配合，因那時我們根本不知道戰術是什麼。」

這次諸羅山盃賽至比照往年，預賽採分組循環賽，之後進行單淘汰賽，共有189支高年級及60支低年級隊伍，前4名給予獎勵。

劉崇聖說：「希望小朋友能夠開心打球就好，在國小這個階段勝負還不是太重要，希望他們能把平時訓練的發揮出來，享受比賽。」

劉修竹則對選手之夜有著深刻的印象，她笑說：「選手之夜時球隊要上場表演，所以練球完後都還要另外花時間練舞，練舞真的是比練球辛苦。」

味全龍投手劉崇聖。（毛琬婷攝）

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