廣三SOGO近日進行全館大改裝，引進大陸知名火鍋店「海底撈」。（馮惠宜攝）

此次改裝的重頭戲是在B1開幕的「好地方」超市。（廣三SOGO提供／馮惠宜台中傳真）

因後疫情時代消費模式改變，廣三SOGO重資改裝引進「日式生鮮超市」、海底撈、美睫美甲店等，業者期盼透過到店體驗式消費，讓百萬刷手回流。

在全球籠罩新冠疫情陰霾下，各百貨賣場紛紛推出APP線上購物或宅配服務；唯廣三SOGO也發現線上購物無法吸引百萬等高額消費，於是在周年慶之後進行全館大改裝，包含以強調生活、品味、體驗為主軸的「日式生鮮超市」、全台首發的「五星級手工法式甜點APOLLO Coffee」、百年老店台灣茶「茶拉茶」、中部獨家「京越莊燕窩」、日式直營造型剪髮「QB HOUSE」..等特色獨家店櫃，也將在12月17號於B1F登場。

而大陸知名火鍋海底撈，繼進駐台中大遠百以及中友百貨後，今年11月再度開出全台第14間、台中第三家分店，延續被鐵粉讚譽為肉麻式行銷的手法，開幕以來未做促銷，仍然是人潮川流不息。

另一個改裝重點是即將在月中開幕的「好地方」超市，主打台灣嚴選、新鮮直送以及職人現做等生鮮商品以及現做炸物、便當等，尤其更為廣三自營品牌，希望可以透過超市聚客，也期盼多樣式的業種吸引舊雨新知到店血拼。

(中時 )