由前台大公衛學院院長詹長權所主導的彰化萬人血清抗體調查，先前被衛福部質疑違反IRB程序遭到調查，今初步調查結果出爐，衛福部認定彰化縣衛生局與台大公衛團隊違反人體研究法，依法可罰新台幣10萬至100萬元罰鍰，但目前詳細開罰金額仍未定，預計2周後會對外公部結果。

前台大公衛學院院長詹長權、前副院長陳秀熙於今年6月間與彰化縣衛生局合作進行萬人血清抗體調查，了解國內感染新冠肺炎的實際情形，雖然8月底的其中報告證實，國內感染過新冠肺炎的比率相當低，仍遭中央流行疫情指揮中心認為，萬人血清抗體調查有違人體研究法，隨即展開調查。

衛福部醫事司長劉越萍表示，經衛福部專案調查結果發現，彰化縣衛生局與台大公衛學院均因未先寫好研究計畫送交倫理審查委員會審查，確實有違反人體研究法，其中針對彰化縣衛生局部分會由衛福部開罰，台大公衛學院則交由主管機關教育部處理。

不過劉越萍說，由於目前確切開罰金額仍未定，相關細節仍在內部簽核中，因此最快要等到2周才會有結果，屆時會再一併對外公布，並說明具體違法事由。

(中時 )