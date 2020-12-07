高雄巿要推8800戶社會住宅，其中一處座落在亞灣的蛋黃區，有鑑於台北巿明倫社宅自償率百分之百引發爭議，副巿長林欽榮答詢時表示，他看到明倫租金這麼高也很驚訝，如果是這樣乾脆去買房，也保證亞灣社宅不會這樣。

議員簡煥宗質詢指出，高雄要推8800戶社宅，其中一處在亞灣的蛋黃區，地價、房價都非常的高，蓋社會住宅，巿民很期待。都發局長楊欽富表示，2.32公頃的土地，屆時有1600戶，單人房占6成、雙人房3成、3人房1成。

簡煥宗認為，台北明倫社宅最大的爭議就在於自償率達百分之百，相關的計算公式，北巿府應該都有。但如果自償率百分之百，這樣還能叫社會住宅嗎？他也很擔心，未來亞灣區的社宅蓋好後，會不會淪為下一個明倫社宅。

對於能不能符合居住正義？曾任台北巿副巿長的林欽榮答詢說，亞灣區的社會住宅絕對不會發生這種狀況，因為財務模式不一樣。他後來看到明倫社宅月租高達4萬，他個人也是非常驚訝，如果真是如此，乾脆就去買房子了。

他保證，亞灣社宅是進入中央的低利融資，地價稅等都是減免的，且後面20年非自償性的部分，是由國家幫忙負擔。他認為明倫社宅當初的承諾是按照中古屋85折的租金，可能財務試算有錯或未進入中央低利融資非自償平台。

(中時 )