新北市府推動溫仔圳市地重劃案，第一區於今年9月公開招標，第二區今日啟動，地政局表示，第二區發包工程面積約118公頃，發包金額約45億元，今舉辦第一場發包說明會，吸引4家知名廠商出席，預計明年1月公開招標，農曆年後決選出得標廠商。

塭仔圳市地重畫位在新北市新莊、泰山區交界，面積高達400公頃，因鐵皮違章工廠眾多、環境窳陋，影響公共安全及市容觀瞻，市府辦理市地重劃，分為2區先後開發，第一區工程分為1-1區與1-2區，其中1-1區面積約136.7公頃，經2度流標、明日將3度招標；1-2面積約134.7公頃，已在上月成功招標。

地政局表示，第二區跟進腳步，今（7日）下午舉辦重劃工程招標公開閱覽說明會，本次招標工程為新莊中正路以南的第二區，施工總面積約118公頃、發包金額約45億元，說明會就本案工程簡介、招標文件、投標須知、評選作業及契約書重點等進行說明，並與業者交換意見，以共同精進規劃設計內容，吸引4家業者參與。

地政局說明，第二區土地使用現況以工業使用為主，區內公共設施缺乏，且部分道路窄小彎曲，未來辦理重劃後，公共設施用地有學區用地2處、公園用地4處、公園兼兒童遊樂場用地4處、綠地兼道路用地10處等，另規劃2處產業專用地，打造兼具產業及居住需求的城市空間。

(中時 )