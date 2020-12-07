央行打炒房4大措施

中央銀行出重手打炒房，今日常務理事會決議，強化選擇性信用管制措施，包括法人購置住宅貸款第1戶最多6成、第二戶以上最高5成，自然人第3戶以上最高6成，以上均無寬限期。至於土地貸款則為6.5成，新增餘屋貸款限制最高5成。

央行表示，全球經濟不確定性仍高，主要經濟體持續維持寬鬆貨幣政策之資金外溢效應，銀行過度集中不動產授信，將影響信用資源配置，不利生產事業實質投資。

央行表示，銀行購置住宅貸款及建築貸款成長走高，本年10月底銀行不動產貸款占總放款比重為35.9％，接近歷史高點之37.9％，且有自然人多筆購屋貸款及公司法人購屋貸款續增，部分案件有貸款成數偏高、貸款利率偏低，以及寬限期過長現象。

中央銀行理監事會下周四即將登場，不過央行今日罕見通知將在下午4點半召開臨時記者會，並且由央行總裁楊金龍親自主持，大動作引發各界側目，各界也好奇央行將端出什麼「大菜」，結果是針對房價飆漲而來，選擇性信用管制上膛。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出 ，央行在例行理監事會之前特別召開記者會宣布，作法相當罕見，可見近期炒房亂象已經受到重視，從過去經驗來看，選擇性信用管制影響所及，初期對成交量有所影響，主流產品價格也很難暴漲，對於中小型投資客與建商將產生壓力，若市場熱度持續不退，實施時間一長衝擊不可小覷。

(中時 )