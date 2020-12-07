玉晶光（3406）7日公布11月營收18.07億元，創下歷史次高，表現較10月16.54億元增加9.28％，另較去年同期的11.87億元，成長52.29％。另累計前11月合併營收為144.31億元，亦較去年同期109.12億元，增加32.25％，續創歷史新高。

玉晶光指出，12月營運表現淡季不淡，不過，最終營收表現還是得看客戶實際拉貨的力道。

(工商 )