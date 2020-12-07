玉晶光11月營收創歷史次高 前11月合併營收寫新高 16:402020/12/07 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉晶光（3406）7日公布11月營收18.07億元，創下歷史次高，表現較10月16.54億元增加9.28％，另較去年同期的11.87億元，成長52.29％。另累計前11月合併營收為144.31億元，亦較去年同期109.12億元，增加32.25％，續創歷史新高。 玉晶光指出，12月營運表現淡季不淡，不過，最終營收表現還是得看客戶實際拉貨的力道。 智邦11月營收近50億創同期新高 連兩年營收攻500億有望 華城今年營收及獲利大有斬獲 今下午法說會 (工商 ) #玉晶光 #月營收 #歷史次高 #合併營收 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《文創股》華研經紀業務收入回升 11月營收重返億元 16:132020/12/07 財經 亞德客-KY表現優於預期！前11月合併營收飆史上新高 17:102020/12/07 財經 《半導體》信驊11月營收意外報喜 外資續讚、維持目標價1440元 10:332020/12/07 財經 藥華藥 11月營收月增四倍 04:092020/12/07 證券．權證 瑞穎淡季不淡！11月營收續創單月新高、前11月營收飆史上新高 10:582020/12/07 財經 《電腦設備》強固型電腦威風 神基11月營收再闖高 14:492020/12/07 財經 《半導體》景碩11月營收衝新高 Q4及全年獲利挑戰4年高 09:592020/12/07 財經 禾伸堂11月營收135.91億元 寫同期新高 15:292020/12/07 財經 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 央行重手打炒房 楊金龍：祭出4大手段限制貸款成數 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。