艋舺青山宮適逢建廟165周年，舉行為期三天的「艋舺青山祭」遶境活動（7日上午7時落幕），全台宮廟陣頭活動期間匯聚萬華共襄盛舉，估計設有紅壇32處，香案8處，37陣頭遶境，參加人數超過10萬人次，不過連日來從白天炸到黑夜的燃放炮竹，卻引發廣大民怨，被吵到半夜無法入睡，萬華警方活動期間接獲100報案電話多達666件，1999市民專線檢舉案36件，更開出959張交通違規罰單。

青山宮遶境驚見活春宮，赤裸男女貼窗啪啪信徒全看光，警方近日將約談這對情侶到案。(圖片截自/爆廢1公社)

萬華警方為了這次「艋舺青山祭」遶境活動，計動員839人次警力與快打部隊2次，3天來開出的959張交通違規罰單包括214件未戴安全帽、406件違規停車、15件違規攤販，還查獲遶境民眾有人持K他命與攜帶刀械，並協助環保稽查告發13件噪音擾民事件。

不少網友被《艋舺青山王》臉書留言抱怨：「沒良心的活動半夜轟炸鞭炮擾民，你們繞境過的居民的健康出問題因果報應你們要小心！」、「有分寸一點吧！早上要熱鬧就算了，半夜不要一直放砲，不是國泰民安風調雨順嗎？這樣下去哪裡安又怎麼順？」、「奇怪了，就不能安安靜靜地辦活動嗎？就一定要一堆鞭炮煙火擾民？」、「吵死了，半夜三更放鞭炮，人家要不要上班啊？」。

不止如此，還有一對情侶6日在萬華車站共構大樓飯店房內上演活春宮，畫面被拍下PO上網造成瘋傳，事發時，因萬華警力大都投入青山宮遶境活動，如今遶境活動結束，近日內將依涉嫌違反妨害風化罪嫌，約談這對情侶到案說明。

針對今年青山祭遶境活動引發民怨，青山宮秘書陳玉敏表示，已將今年的缺失記起來，明年一定改善，並3度向民眾致歉，她強調，青山祭活動只剩今天晚上替青山靈安尊王設壽宴，結束後宮廟周圍紅壇會拆除乾淨、恢復原狀。

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(中時新聞網)