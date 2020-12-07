確認東卯山黑熊適合野放後，重新繫掛上設定有「電子圍籬」的衛星發報器。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真

台中市東卯山黑熊在中秋節誤中套索受傷，在特生中心密集照養治療2個月後，長胖了5公斤，由於傷掌癒合良好，已於3日進行野放。只見大籠子一打開，黑熊迫不及待立刻飛奔到深山懷抱，東勢林區管理處也以高分貝聲音及無殺傷力漆彈槍進行負面制約，讓牠知道未來要盡量遠離人類。

東卯山黑熊受傷後經過特生中心密集照養治療，上週獸醫師再度進行健康檢查，體重為88.5公斤，比剛救傷時增加約5公斤，且傷掌癒合的比獸醫師預期的還好，確認已可以野放。

在重新繫掛上發報器後立即由東勢林區管理處、特生中心、保七警察第五大隊東勢分隊及屏東科技大學研究團隊合作，載運至適合地點進行野放。野放當下由東勢林區管理處以高分貝聲音及無殺傷力之漆彈槍進行負面制約，希望讓牠知道未來要盡量遠離人群。

東勢林區管理處行前也特地以蘋果及梨子祝禱，象徵「平安離開、回到大自然」，而野放時東卯山黑熊也如大家所願，順利且平安地往深山奔去，讓野放工作人員替牠鬆了一大口氣，大家相當感動。

本次東卯山黑熊野放地點經過專家討論後，選定在鄰近國家公園的原始森林，這也是牠過去兩年冬季主要的活動範圍，食物豐度足夠也遠離人為活動環境。除此之外，東勢林管處也再度繫上新的衛星發報器追蹤其活動路線，並利用最新的「電子圍籬」技術，設定未來該黑熊再度靠近部落社區或果園將會即時通報東勢林區管理處掌握其行蹤，視情況立即應變，降低人熊衝突的發生。

東卯山黑熊於今年中秋節誤中防山豬用陷阱，當時除了左前掌原有的缺趾傷痕外，還有為了掙脫套索所造成的掌部、嘴部新外傷；在經過特生中心密集照養治療，於11月3日移至大型半戶外熊舍進行活動力觀察。

照養團隊將野果散佈在籠舍四周，觀察其覓食及攀爬能力，經密集觀察一個月，發現東卯山黑熊已逐漸恢復行動力，除了會攀爬鐵籠、自行上下吊床及棲木，還曾觀察到夜半一片漆黑的情況下安穩走過獨木橋，讓照養團隊嘖嘖稱奇。

此外，牠在籠舍內對人仍相當警戒，人員遠在30公尺外走動時牠就會開始警戒並主動迴避，多半都利用夜間活動，經評估未因長時間照養而對人產生依賴。

野放前東卯山黑熊進行健檢，秤重達88.5公斤，比剛救傷時增重了將近5公斤。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

野放當下由東勢林區管理處以高分貝聲音及無殺傷力之漆彈槍進行負面制約，希望讓牠未來記得要遠離人群，平安在山林中生活。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

特生中心獸醫師團隊檢查東卯山黑熊左前腳傷口，發現癒合地相當好，讓獸醫師嘖嘖稱奇。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

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