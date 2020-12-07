潮流品牌Razer今（7）日宣佈推出Razer Hammerhead True Wireless Pro耳機，搭載THX 認證音效及進階混合式主動抗噪技術，傳遞栩栩如生的音效及強而有力的低音。無論你在旅途中還是在家工作，都能享受不受干擾的聆聽體驗。

Pro版本與標準的Hammerhead True Wireless 耳機同樣配置便利的觸控功能及語音助理功能、低延遲度的藍牙連接和充電盒以延長續航力。入耳式設計及隨附的Comply 泡綿耳塞確保使用者配戴舒適、貼合，提供更佳的噪音隔離效果。Hammerhead True Wireless Pro具備IPX4-防水等級，可防汗和防潑水。

Razer周邊事業群銷售暨行銷主管John Moore 表示：「 Hammerhead True Wireless Pro耳機是追求優質音效及高舒適度的日常生活使用及手機遊戲玩家的完美之選。配戴舒適的設計、零干擾及低延遲度的音效盡藏在輕便小巧的設計，讓玩家方便收納於隨身口袋中，隨時享受高品質的電影、音樂、遊戲以及語音和視頻通話。」

Hammerhead True Wireless Pro耳機採用混合式主動抗噪，透過同時產生抗噪聲波，並結合加強的被動抗噪以消除外來和內部噪音，以兩個外部（前饋）及兩個內部（反饋）麥克風傳遞清晰、擬真的聲效。

為了達到THX認證的要求，頻率範圍和反應等細節都經過反覆微調，裝置必須能傳遞清晰、細膩人聲和強勁低音，在高音量下仍保持零失真。認證同時也要求良好的噪音隔離，而Hammerhead True Wireless Pro耳機通過嚴格的標準考驗，其入耳式設計讓耳機舒適緊密地貼合於耳內。耳機內隨附Comply 泡綿耳塞及另外 6 種不同尺寸、物料製的矽膠耳塞，使用者可根據個人偏好更換使用。

Razer Hammerhead True Wireless Pro耳機搭載10 mm驅動單體和20 Hz - 20 kHz反應頻率，提供廣闊的音域以享受手機遊戲、電影和音樂。當啟用「遊戲模式」，藍牙5.1連接會降低延遲度，低至60 毫秒，提高音訊與視訊同步率，讓玩家的反應時間縮短50％以上。

Razer Hammerhead True Wireless Pro耳機的觸控式操作讓使用者可快速切換「主動抗噪」和「快速留心模式」，簡單一按即可控制音樂播放、通話及啟用智能手機的語音助理。「快速留心模式」透過麥克風接收外界的聲音，方便使用者進行快速且短暫的對話。使用者可利用專屬的APP，於Android 和 iOS 裝置上設定音訊等化器 （EQ）、觸控操作手勢、配合測試等多個功能。

Hammerhead True Wireless Pro耳機電池續航力長達 20 個小時，單次充電即可使用長達 4 個小時。隨附的USB-C 充電盒可進行4次充電，方便存放耳機同時為耳機自動充電。耐用的Razer THS TPU 材質保護套與便攜勾環同時發售，讓你攜帶最新的無線耳機時還能突顯個人風格。

(科技)