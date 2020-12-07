李施昤超猛結實身材曝光！最強配角演員現身《Sweet Home》

韓國首部將網路漫畫中驚悚怪物立體重現的電視劇《Sweet Home》，劇情描述一個拒絕與外界溝通的繭居族車賢秀（宋江 飾），失去家人後獨自搬到破舊的公寓裡居住，在原本決定要自殺的那天，發現屋外突然發生重大變化，眼看可怕且無敵的怪物紛紛襲擊自己與身邊的鄰居，讓賢秀激起求生意志，與其他倖存的居民一同對抗怪物，聽從冷靜青年李恩赫（李到睍 飾）的指揮，與具有神秘身份背景但一起奮力抗怪的邊尚昱（李陣郁 飾）以及徐伊景（李施昤 飾）守護家園，還得小心提防身邊是否有人被「怪物化」的緊張懸疑故事。

正式預告影片於今（7日）曝光，除了可見到人氣小鮮肉宋江、李到睍以及實力派演員李陣郁破格演出外，曾經斜槓人生成為專業拳擊手，如今有個將滿3歲兒子的李施昤也展現出完美的結實身材更可說是超級吸睛。還有曾演出《雖然是精神病但沒關係》暗戀金秀賢的女看護朴珪瑛、《屍戰朝鮮》王世子護衛金相鎬，曾演出《輔佐官》等「議員專業戶」的金甲洙，以及由於和李寶英一起演出韓劇《Mother》而成為百想藝術大賞歷年來最年輕電視部門女子新人演技獎得主的童星許律均接連登場，網羅了老中青三代實力派演員之黃金陣容一字排開，更讓全球劇迷們期待指數破表。

不只堅強的演員陣容，還力邀曾拍攝《孤單又燦爛的神：鬼怪》、《太陽的後裔》而屢創收視神蹟的李應福導演執導，並請到曾製作過《水底情深》（The Shape of Water）、漫威電影《復仇者聯盟》、《鋼鐵人》系列、《驚奇隊長》等巨作的國際知名視覺特效工作室「Legacy Effects」，打造Netflix經典原創《怪奇物語》中駭人「大魔王」角色的「Spectral Motion」特效工作室，以及韓國頂尖視覺效果工作室「Westworld」，建構出最強夢幻團隊。

李應福導演也透露之所以決定執導《Sweet Home》，是因為男主角決定自殺並發現自己變成怪物但卻是要拯救他人的那天，世界變得瘋狂了，這很具有諷刺意味，而且拍攝新類型的內容也能讓自己嘗試新的表達方式，所以才接拍此劇。Netflix年度原創影集《Sweet Home》共10集，將於本月18日（五）下午4點在全球190個國家上線。

(中時 )