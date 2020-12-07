青山宮2020靈安尊王聖誕千秋聯合遶境大典從4日登場，一直至今（7）日清晨才正式結束，不料活動期間，因鞭炮聲響徹整夜，同時也造成塞車、空汙等問題擾民，導致1999被打爆，台北市長柯文哲的臉書也被留言灌爆，今柯文哲也表示，昨天晚上最熱門的留言就是「很吵！」。

柯文哲指出，青山宮遶境活動本應該到昨日晚間結束，但繞境隊伍直到今天清晨才告一段落，不僅1999響個不停，他的臉書也被留言罵翻；柯文哲也認為，如何在宗教民俗與環境保護如何取得平衡，確實是一個大問題，他也已經指示副市長蔡炳坤，後續要開會檢討類似大型活動。

柯文哲也坦言，除了民眾最頭痛的噪音與道路雍塞的問題，因秋冬來臨，疫情隨時可能升溫，「例如八家將有畫臉譜怎麼戴口罩、宗教民俗與環保、科技、法律若有衝突怎麼處理等，都是問題。」他也承諾北市府會檢討看怎麼解決，之後也打算公布一套大型活動舉辦準則。

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(中時新聞網)