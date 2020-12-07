中天新聞台提假處分遭駁回，雖然仍可抗告，不過也宣告將被撤出52台。對此，國民黨立院黨團總召林為洲表示，對於法院這樣的決定感到遺憾，同時立法院黨團也將提出決議，由於52頻道陷入政治、商業角力，為避免紛亂，建議52台應該空頻，或者是放外國頻道如CNN等。

NCC日前決議對中天新聞台不予換照，中天不服遂聲請假處分，請求得暫時准許換照、繼續經營電視台及不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道，不過台北高等行政法院今卻裁定駁回，仍可抗告。對此，林為洲表示遺憾，連司法機關都無法公正處理涉及言論自由的事情。

林為洲表示，現在52台已經變成兵家必爭之地，大家都在搶那個頻道，赤裸裸商業利益爭奪；更糟糕的是，連NCC這樣的獨立機關還公然介入，要幫華視造勢、關說，NCC作為主管機關，居然在系統台還沒提出方案之前，就釋放這種消息，公然關說華視非常不當。

林為洲強調，他支持中天新聞台應該繼續提抗告行政訴訟，至於52台的問題，應該先把頻道空著，或放CNN或是外國頻道。他認為，現在52台由誰取得涉及龐大政治利益、商業利益，檯面下各種爭奪手段已經正在上演中，與其如此，不如把頻道空下來，或是放進跟無涉國內利益爭議的外國新聞台，國民黨立院黨團將提決議建議如此做。

(中時 )