中天開講活動，有許多民眾到場支持。（邱立雅攝）

中天新聞台於11月18日遭NCC駁回換照，為捍衛新聞自由及員工工作權，中天日前遞狀聲請假處分，請求暫時准予換照，台北高等行政法院今天(7日)裁定駁回。旺旺集團董事長蔡衍明則是在臉書寫下，全民應做司法的後盾，司法是公平正義的最後一道防線，也是防止獨裁的最後一道關卡，針對這次的假處分遭駁回，「感到非常痛心與失望」。

關於暫時許可換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照，台北高等行政法院駁回理由是第一，聲請人並未釋明其於本案訴訟具勝訴之高度蓋然性；第二，原處分並未對聲請人造成重大損害或急迫危險；第三，依利益衡量原則，本件尚無定暫時狀態假處分之必要。

台北高等行政法院7日駁回聲請，蔡衍明在臉書以標題「全民應做司法的後盾」發文，質疑這次的假處分駁回裁定，突破了司法這道防線與關卡，難道中華民國從今天起走入獨裁政府？對此，他感到非常痛心與失望，痛心的是，中天新聞每一位同仁的尊嚴與未來，以及他們該何去何從的茫然。

蔡衍明進一步說，令他失望的是，所謂司法、行政與立法三權分立的中華民國，「今天民進黨政府已實質掌控行政與立法二權，如今，司法若不能實現公平正義、保護人民的權利，將是中華民國的悲哀！」他深刻期望司法應扛起制衡行政與立法的責任，否則台灣的大獨裁政府時代就要來臨了。

最後，蔡衍明呼籲全民一起來支持司法，做司法的後盾，「天祐中華民國的自由與民主！司法加油！」

(中時新聞網)