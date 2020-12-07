台塑四寶針對12月、第四季，以及明年第一季提出最新看法，對於12月、第四季多認為將持續回溫，但明年第一季，因適逢農曆春節，工作天數減少，營收恐相較今年第四季持平到小幅衰退。

台塑表示，近期疫苗研發成功案例頻傳，全球經濟可望回溫，加上11月5日韓國LG輕裂廠意外事故，預估停工超過2個月，推升亞洲乙、丙烯及其下游衍生物價格，目前大部分石化產品 行情已高於疫情前水準，其中PVC及EVA更創下近9年新高，但因12月有麥寮SAP廠、正丁醇廠及寧波SAP廠歲修，開工率低於11月，因此，預估12月營業額會與11月相當；至於第4季，由於第4季歲修廠數比第3季減少，且為部分石化產品需求旺季，因此，預估第4季營業額會高於第3 季，加上近期石化產品價格大漲，預期本業獲利將比第3季倍增；展望明年第一季，台塑則認為，疫苗進展順利、韓國LG輕裂廠事故及亞洲貨櫃短缺等因素影響，明年第1季石化產品平均價格可望高於今年第4季，但明年第1季適逢農曆春節，開工率及產銷量會低於今年第4季，因此，預期明年第1季營業額將比今年第4季減少。

南亞表示，上半年新冠肺炎蔓延使得成長趨緩的全球經濟再受衝擊，但下半年隨著防疫物資及經驗累積與新科技創新應用下，推升宅經濟、遠距商機快速發展，電子與資通訊產業需求力道強勁，加上補償性的消費心態，使得疫情控制良好的地區，製造業強力復甦，全球主要機構皆縮小今年經濟衰退幅度的預測，以南亞來說，12月預計除電子產品外，包括化工產品、聚酯產品酯以及塑膠加工等營收均會相較11月小幅成長，故預計估12月合併營收較11月微幅成長；至於第4季，包括化工產品、聚酯產品、電子材料以及塑膠加工等，均會相較第3季微幅成長，故第4季合併營收較去年同期及第3季小幅成長；展望明年第一季，整體受農曆春節假期，工作天數減少影響，預估2021年第季1合併營收與今年第4季持平。

台化表示，大陸經濟內需、外銷的成長，促進了亞洲各國包括台灣都受惠，加上南韓、日本部份石化裝置異常及浙石化酚酮及BPA裝置開車不順，扺銷了大陸新產能投放的部分衝擊，因此石化、塑膠產品價格回升，大部分回到疫情前，也有少數幾個品項創新歷史新價，以11與10月石化原料報導均價相比，雖然油價漲幅不大，但台化產品有相當幅度度的調升，其中SM上漲38.1%、苯上漲28.9%、苯酚、丙酮都上漲13.3%、OX上漲10.8%，只有PX微漲、PTA平盤，至於塑膠PS、ABS、PC漲幅都在20%以上，PP也有10%的漲幅，台化預估12月營收、獲利將優於11月，第四季營收會比第三季好，至於明年第一季，從客戶端的瞭解，需求持續良好，台化銷售不會有問題，合併營收雖然受限於上班日減少，售量會比第四季略為減少，不過有售價提高的彌補，預估比較今年第四季減少有限。

台塑化表示，近期因日本、韓國輕裂廠相繼發生事故及定檢尚未結束，石化原料市 場供給吃緊，加上西方假期來臨，下游需求強勁，推升石化原料價格連續上漲，輕裂廠持續保持獲利，台塑化12月煉油廠平均日煉量30.2萬桶/日(產能利用率為 56%)，第四季平均日煉量29.6萬桶/日、產能利用率為55%；輕裂廠產能利用率維持全能運轉，明年第一季煉油廠配合年度定檢計畫，產能利用率為61%、輕裂廠產能利用率100%，另外，台塑化表示，主要機構皆預期明年油價持續逐季上揚，價格落在42美元/桶至63美元，主要考慮OPEC明年持續減產，加上先進國家將逐步施打疫苗，使原油供需基本面持續改善，但油價上漲前提是疫苗需實際有效對抗新冠肺炎。

(時報資訊)