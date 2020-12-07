測試大廠京元電(2449)雖受華為禁令後調整產線影響，2020年11月營收恢復成長、自8個月低點回升，改寫同期次高。法人預期京元電第四季營收可望僅較第三季小幅衰退，在訂單能見度直達明年第二季、且供需吃緊報價漲勢蠢動，看好京元電明年營收有機會挑戰持平。

京元電公布11月自結合併營收23.32億元，較10月22.34億元成長4.39％、較去年同期23.77億元小減1.86％，仍創同期次高。累計前11月合併營收265.89億元，較去年同期231.4億元成長14.91％，續創同期新高。

法人指出，華為海思過往貢獻京元電營收約15～20％，禁令生效後需調整測試機台轉換給其他客戶使用，使京元電第四季營運動能略受影響。不過，受惠競爭同業擴大拉貨搶食市場大餅，相關訂單需求優於預期，已有效填補華為海思訂單缺口。

由於5G手機、WiFi 6、電源管理晶片及CMOS影像感測器等測試訂單需求持續強勁，且能見度已達明年第二季，在市況明顯好轉下，法人預期京元電第四季營收估僅較第三季小幅衰退，明年上半年即可望止跌回升。

同時，由於半導體景氣市況上修，加上測試設備機台交期拉長到6～9個月，明年上半年半導體測試產能供需持續吃緊，價格漲勢已蠢蠢欲動，預期亦將有助增添京元電營運成長動能，雖然比較基期較高，但法人看好京元電明年營收有機會挑戰持平。

(時報資訊)