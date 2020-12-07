兆勁(2444)11月合併營收月減少5.96%、年減少13.22%，兆勁表示，現階段網通事業訂單暢旺，電競網通產品成功出貨打入日本遊戲機廠商。

兆勁11月合併營收達1.47億元，月減少5.96%、年減少13.22%，累計1至11月合併營收為15.44億元，較去年同期成長9.29%。

兆勁表示，今年下半年網通事業接單、出貨動能明顯轉強，除目前歐洲、美國地區客戶持續追加訂單外，亦與公司洽談四年長期代工訂單出貨，公司應用於電競領域之網通產品亦成功出貨打入日本遊戲機廠商SEGA供應鏈，不僅如此，公司持續投入開發高階工業LTE WiFi6 Router產品研發，目前已接獲德國客戶投入量大型機種的新版本開發訂單需求，以及美國、以色列客戶合作開發無線產品，並計畫於明年第一季進入量產階段，為滿足客戶強勁下單需求，兆勁已於第三季增設測試設備並提高自動化生產比例，有助於拉升整體生產效率，以目前整體在手訂單來看，明年網通事業全年皆有機會保持旺季水準。

兆勁指出，公司營運主軸以5G為主的架構，以「網通傳輸」、「儲存裝置」兩大研發方向，近兩年全力發展記憶體、光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體減薄再生晶圓等多角化業務，創造公司整體營運規模與產業競爭力，隨著全球加速發展5G、物聯網及雲端應用等技術普及化，兆勁不僅網通事業保持持續暢旺訂單需求，更加速旗下記憶體、半導體減薄再生晶圓等業務表現。

(時報資訊)