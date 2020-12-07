台南市北門區永隆橋改建新的景觀橋，預計下月通車啟用，地方也爭取經費，用馬賽克拼貼、交趾燒浮雕等方式呈現在地特色及民俗文化，又能美化橋梁護欄，完工後將成新亮點。（莊曜聰攝）

為改善南市沿海地區治水，北門區永隆橋今年3月起封閉進行工程，預計明年初就能通車，目前工程已進入後期階段，當地社區也爭取經費，以自然風光及信仰文化做為創作概念，以馬賽克拼貼及交趾燒浮雕融入橋梁護欄鋪面，美化完成後將成為新的景觀亮點，令人期待。

永隆橋鄰近台17線，位於南市區道南15線上，是通往北門街區的重要橋梁，也串連北門遊客中心、水晶教堂、北門嶼教堂、烏腳病醫療紀念館、永隆宮等在地景點。

因原先設計梁底過低，每逢漲潮或暴雨時就會沒入水中，南市府工務局投入2400萬經費，將舊橋改建為長23公尺、寬13公尺、梁底抬升60公分的雙孔箱涵型式景觀牆，今年3月封橋動工，預計明年1月開放通車，居民及遊客的交通黑暗期將可望結束。

在地方建議及爭取下，新橋梁也跳脫傳統設計，兩側護欄運用馬賽克磚拼貼及寺廟常用的交趾燒浮雕，將北門當地的王船醮廟會、養殖產業、鹽田、北門婚紗美地的各種意象鮮明呈現，現在正加緊趕工，與一旁永隆抽水站的仁醫王金河故事牆互相輝映。

永隆橋下的永隆溝通往北門潟湖，昔日是倒風內海古航道，現在也是漁民捕捉鰻魚苗的場所，夕陽西下時景緻漂亮，改建後也成為北門區入口門面，台南市長黃偉哲10日也將到場視察改建工程。

(中時 )