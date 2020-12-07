段姓婦人去年騎機車經過養狗的顏姓家門前，顏女沒將狗綁好，狗穿越馬路，導致段姓婦人閃避不及，撞狗、摔車導致重傷，送醫不治。橋院審理後，依過失致死罪判她8月徒刑，她不服判決上訴，顏女認罪並賠償被害家屬125萬元達成和解，獲判緩刑2年定讞。

判決指出，顏女在住處飼養1隻重約18公斤的混種狗，2019年1月17日傍晚，她與兒子帶狗出門散步，回家後卻沒有將狗綁好，任其在家門前自由走動。

這時，段姓婦人騎機車經過，顏女的狗突然衝出馬路，段婦反應不及，撞到狗後，摔車，因頭部撞地、四肢多處擦傷，送醫急救後仍因神經性休克，於隔天上午宣告不治。

法官認為，顏女犯案後雖然坦承沒有好好照顧狗，但她始終堅持有綁好狗。經調閱監視器畫面與比對時間，事發當晚，顏女的狗可以自由奔跑，導致車禍發生，因此依過失致死罪嫌判顏女有期徒刑8個月。

顏女不服上訴，法官認為，此事故屬於飼養人偶發的過失犯，沒有故意犯罪的主觀嚴重惡行，且顏女在審理時坦承犯行，經調解，死者的家屬同意給予顏女緩刑，法官認為顏女已獲得教訓，當知警惕，應該無再犯之虞，因此緩刑2年。

(中時 )