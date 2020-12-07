前任「蝙蝠俠」班艾佛列克與珍妮佛嘉納在2018年離婚，仍住附近一同照顧子女，本外傳有13年夫妻情的兩人有望破鏡重圓，但最終銀色夫妻檔仍是選擇各自過人生，小班今年3月終於傳出桃花，公開認愛《007：生死交戰》龐德女郎安娜迪哈瑪斯，近日更爆女方已搬進小班的豪宅同居，傳即將結婚，沒想到舊愛珍妮佛羅培茲卻怒了？

小班與安娜是因合作電影結緣，因此當初兩人傳出戀情，一度被認為是在為作品炒作，結果這段相差16歲的戀情持續至今，據《時人》雜誌報導，近期兩人關係更進一步，安娜從8月底就悄悄開始將家當搬到小班價值2千萬美金的豪宅，近日正計畫賣了她在加州威尼斯區的家，看來交往相當穩定，已進入同居階段。

兩人相戀這半年來，不只公開曬恩愛，也不時在社群跟粉絲們分享他們的幸福，安娜更是通過了最困難的一關，就是與男友的家人們相處，今年感恩節，安娜跟小班以及他的3個孩子一起過節，跟孩子們出門遛狗有說有笑，看起來相處得很好，而她也是小班離婚後，唯一一個帶回家的女友，對此，小班前妻珍妮佛嘉納表示衷心的祝福。

在這敏感時期，小班舊愛翹臀珍卻因未婚夫A-Rod發怒，不爽他大吃大喝沒危機意識的生活模式。(圖／達志提供)

只是沒想到當小班邁入一段新的穩定關係時，曾一度跟他訂婚的舊愛珍妮佛羅培茲在這敏感時期卻怒了？不過惹怒她的不是小班，而是現任未婚夫A-Rod，據《Globe》雜誌報導，翹臀珍跟退役名將A-Rod帶著各自的孩子一同生活，一大家子很是幸福，但自律甚嚴的翹臀珍，看不下去A-Rod訂婚後就大肆吃喝、毫不自我管理的生活模式，跟健身成魔的她簡直南轅北轍，因此忍不住數次發怒，提醒未來老公要有危機意識，否則她行情還很好，一堆追求者還排隊在等著。

(中時新聞網)