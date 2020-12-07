許多人都有打呼的困擾，而且誤以為打呼是因為白天太累所導致，事實上嚴重的打呼恐對健康造成威脅，當睡到一半好像呼吸突然停止，就要注意可能患有睡眠呼吸中止症。根據統計，台灣有中重度睡眠呼吸中止的男性可能高達百萬人。

台灣亞洲植牙醫學會第一、二屆理事長曾育弘指出，睡眠呼吸中止症是指在睡眠期間，呼吸會因肌肉老化、軟顎或懸雍垂鬆弛造成塌陷，造成呼吸道狹窄產生呼聲，若呼吸道出現阻塞，呼吸不順甚至中止，導致睡眠紊亂。據臨床數據統計，患有阻塞型睡眠呼吸中止症患者，有高比例的高血壓、心血管疾病及腦中風的危險因子，而血含氧量不足，將使心臟增加心跳頻率和心臟收縮力，造成負擔變大，不可不慎。

台灣亞洲植牙醫學會APAID年會12月6日舉行，曾育弘指出，目前台灣在睡眠門診的排檢時間約1~2個月，而且要到睡眠中心入住1天來進行檢測，約15~20天後拿到報告，由於排檢時間門檻過高，因此接受度差，也導致國人對於打呼等睡眠障礙缺乏意識。曾育弘說，現在只要橫向結合耳鼻喉科、口腔顎面外科、牙科、麻醉科等專科醫師，民眾透過合作的牙醫診所在家進行居家睡眠檢查、配戴檢測，最短一天就可以靠先進的監測技術，並結合大數據呈現報告。參與此次年會的耳鼻喉科徐英碩醫師表示，睡眠檢查OK繃配合睡眠內視鏡，可說是近代精準治療打呼睡眠呼吸中止症的最重要突破，醫師若能掌握這些檢查技巧，將能造福更多需要被幫助的民眾。

曾育弘醫師成立止鼾中心，集結各科專業醫師協同治療。(台灣亞洲植牙醫學會APAID年會提供)

台灣亞洲植牙醫學會APAID理事長高宇鋒醫師表示，顎骨位置異常造成的呼吸道狹窄，合併咽喉構造老化、變異引起的打鼾問題，是困擾許多人健康的無形殺手，透過改變生活型態（側睡與減重）、口腔矯正器以及止鼾雷射照射，可改善輕、中度患者症狀，若屬重度患者，牙科醫師也可即時給出需要轉診或開刀等等的治療建議，不需要讓病人再多跑好幾趟。

大數據監測睡眠障礙，曾育弘醫師率領講師團隊出席台灣亞洲植牙醫學會APAID年會。左起馬永昌醫師、曾育弘醫師、許博智醫師、高宇鋒醫師、徐英碩醫師、常預德醫師及楊子健醫師。(台灣亞洲植牙醫學會APAID年會提供)

圖為年會現場。(台灣亞洲植牙醫學會APAID年會提供)

打鼾易呼吸中止引猝死 「止鼾支架」新技術

(中時新聞網)