109學年度高中鋁棒組全國賽今天進行8強賽，高苑工商靠著隊長蔣育恒敲出生涯首支再見安打，以2比1逆轉氣走西苑高中，晉級4強。

西苑在3局上靠著開路先鋒張皓崴2出局後敲出二壘安打，下一棒范家薰補上帶1分打點的安打，助隊1比0先馳得點。

不過高苑在6局下面對西苑後援投手蕭紹呈，首位打者就敲出二壘安打，再以犧牲觸擊及高飛犧牲打扳平比數。

7局下高苑把握住蕭紹呈連續投出3次保送、形成滿壘局面，靠著隊長蔣育恒的再見安打，逆轉擊敗西苑。

高苑總教練李來發賽後表示，前幾局有攻勢時球員急著想建功，打到不該打的球，提醒球員不要急，畢竟攻勢是在自己這邊、急也沒用，且比賽沒有時間限制就慢慢來。

成為致勝英雄的蔣育恒表示，5局下2出局後自己有得點圈的打擊機會，但當時沒把分數打回來，不過教練沒有責罵他，7局下打擊就更有自信，「當時1出局，用力打就對了。」

除了高苑外，平鎮高中、鶯歌工商及大里高中也都取得4強門票，平鎮將對上鶯歌、高苑則與大理爭取冠軍戰資格，今天落敗的普門、南英、西苑及東石接下來也會進行5至8名的排名戰。

(中時 )