為節能減碳、降低空氣汙染，高雄市環保騎士隊7日在四維行政中心廣場前成立，未來2年將推動清潔隊執行公務使用電動機車，也藉由公民營企業合作，推動綠色運具，預估可減少碳排19萬5270公斤、揮發性有機物2545公斤。

高巿府環保局指出，全市有190萬輛燃油機車、50萬輛電動機車，但各區清潔隊執行稽查、取締、髒亂點清查，騎的大都是燃油機車，有的老舊程度已近20年，對空氣汙染造成影響，因此從自己做起，成立環保騎士隊。

環保騎士隊成軍，將有20輛電動機車，由北鳳山、南鳳山、苓雅、前鎮等4區清潔隊體驗試乘1個月，除了讓查報員嘗試使用綠色運具，做為使用成效的評估，也藉由穿梭在街道巷弄，達到對市民宣導使用綠色運具的效益。

如果試辦良好，明年上半年起，環保騎士隊將以空汙基金，2年投入1600萬元，租下200輛電動機車，包括中鋼、台灣中油、台電、台塑等大型企業，7日也共同宣誓推動綠色運具意願，為改善高雄的空品，善盡社會責任。

(中時 )