證交所指出，晶電（2448）及隆達（3698）因股份轉換，其上市有價證券於明（110）年1月6日終止上市，富采投控（3714）於同日上市。 證交所表示，晶電及隆達依據企業併購法規定轉換為富采投控，晶電及隆達之上市有價證券，自109年12月24日起停止買賣、109年12月26日至110年1月6日停止過戶，以及110年1月6日終止上市，富采投控普通股將於同日（110年1月6日）上市。

(工商 )