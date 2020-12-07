晶電及隆達合併下市 轉換成富采投控明年1/6上市 17:002020/12/07 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，晶電（2448）及隆達（3698）因股份轉換，其上市有價證券於明（110）年1月6日終止上市，富采投控（3714）於同日上市。 證交所表示，晶電及隆達依據企業併購法規定轉換為富采投控，晶電及隆達之上市有價證券，自109年12月24日起停止買賣、109年12月26日至110年1月6日停止過戶，以及110年1月6日終止上市，富采投控普通股將於同日（110年1月6日）上市。 外資上周賣超220億元 買超面板三虎居前三名 台股再創高 記憶體續攻、面板股開高走低 (工商 ) #隆達 #晶電 #富采投控 #上市有價證券 #終止上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰台灣5G+ETF 12/10上市倒數 15:312020/12/07 財經 鎧勝併入和碩 1／15下市 04:092020/12/07 投資理財 錢潮回流、螞蟻搬象 12檔大型權值股動起來 04:092020/12/07 財經要聞 愛爾達跨足電商 明年Q2上線 04:092020/12/07 產業．科技 《集中市場》權王、大盤忙寫新記錄 外資三心二意又轉空 15:222020/12/07 財經 《金融》羅敏菁：可留意電子跨生醫個股 2021台灣新藥值得期待 10:162020/12/07 財經 亞太科技股 多頭氣盛 04:092020/12/07 投資理財 《光電股》美系外資續挺大立光 目標價4250元 11:242020/12/07 財經 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 央行重手打炒房 楊金龍：祭出4大手段限制貸款成數 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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